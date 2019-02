A bala atacaron a venezolanos

Con toda la velocidad que sus piernas podían darle, un joven llegó corriendo hasta el CAI Santo Domingo (en Ciudad Bolívar) en busca de ayuda, pues acababan de balear a dos de sus amigos, todos de nacionalidad venezolana. A pesar del esfuerzo del joven, en la madrugada de este jueves uno de ellos, identificado como Jorge Orlando Pava, falleció debido a la gravedad de los dos disparos que recibió. En cuanto al otro hombre, su pronóstico es reservado. “No sabemos por qué le dispararon, porque él no tenía problemas con nadie y tampoco había recibido amenazas. No descartamos que se haya tratado de una confusión”, le aseguró a Q’HUBO la pareja sentimental de Jorge. Bala en la cancha. Sobre las 9 de la noche del miércoles, Jorge Orlando había salido al parque cercano a su vivienda en compañía de dos amigos con los que vivía, con el fin de compartir con ellos afuera de las cuatro paredes de la vivienda. Mientras se encontraban sentados en las bancas del parque -ubicado cerca a la carrera 14 C Este con calle 8-, un sujeto que estaba escondido los observaba desde una esquina, a escasos cien metros, esperando el momento propicio para atacar. Apenas el sicario observó que no había nadie por allí, caminó de manera sigilosa hasta donde se encontraban los hombres y comenzó a dispararles. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

