A bala acaban con la vida de Yeison

Con su corazón agitado y sus manos sudorosas, un hombre, quien no ha logrado ser identificado, interceptó a Yeison Farid Guar en el barrio El Sosiego de Madrid (Cundinamarca) y le disparó en repetidas ocasiones. El joven de 22 años, quien no se imaginaba que le iban a arrebatar la vida, cayó al suelo; mientras tanto, su verdugo aprovechó para huir del lugar. “Lo único que escuchamos nosotros fueron unos tiros, pero no supimos bien qué pasó. Al cabo de unos minutos comenzó el rumor de que habían asesinado a un muchacho”, contó un residente del sector. Bala y muerte. El terrible homicidio se registró en la noche del sábado. Yeison se encontraba solo e iba caminando por la carrera 23 con calle 5 sur cuando un sujeto desenfundó su arma, le apuntó y le disparó en tres oportunidades. Entre tanto, la gente del sector, atemorizada por lo que estaba pasando, decidió comunicarse con las autoridades para notificarles el tiroteo que se había presentado. Tan solo unas cuántas personas se atrevieron a salir a mirar qué había pasado y fue cuando se encontraron con un joven tendido en el suelo y perdiendo mucha sangre. La Policía arribó al lugar de los hechos, y aunque intentaron salvarle la vida al joven, los proyectiles ya habían apagado su vida. “El joven pereció en el lugar de los hechos. Cuando los uniformados llegaron, él ya no presentaba signos vitales. Las unidades de criminalística fueron solicitadas y se encargaron de realizar la inspección técnica”, mencionó la Policía. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

