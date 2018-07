5 soluciones para tener una piel radiante

¿Alguna vez te has visto al espejo y has notado que tu piel no se ve tan bien como quisieras? Algo parece estar fuera de tono, pero no sabes qué es. Puede que el espejo refleje una piel sin brillo, opaca, pero no te preocupes. ¡Rejuvenecerla es posible! Anímate a realizar estos 5 pasos que te ofrece hoy Q’HUBO, de la mano de los especialistas de Herbalife. Acuérdate de limpiar la piel. La limpieza es el primer paso para cualquier régimen del cuidado de la piel. Para que sea efectiva, debes realizarlo todas las noches antes de acostarte y cada mañana cuando te levantas. Es importante que escojas un limpiador suave designado para tu tipo de piel, ya sea seca, grasa o una combinación. Mantén un ejercicio regular. Tu piel se beneficia del ejercicio diario que puede transformar la piel opaca en piel bella y radiante. Cuando haces ejercicio y el corazón bombea sangre, ayuda a enviar oxígeno a las células en todo el cuerpo. Entonces, trata de hacer ejercicio todos los días, aunque sea una caminata corta después del trabajo para aliviar el estrés. Mantén una dieta saludable.Una nutrición apropiada beneficia el cuerpo entero y nos ayuda a vernos y sentirnos bien. Tu piel es una reflexión directa de todo lo que consumes, y cuando no le prestas la atención necesaria a tu nutrición, los efectos negativos comienzan a verse, pues tu cutis carece de ese brillo saludable que todos queremos tener. Todo lo que consumes puede impactar la apariencia de la piel. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

