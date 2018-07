35 años de cárcel por quemar a su amigo

El día que José Antonio Suárez Correa sea recapturado tendrá que ir directo a la cárcel a purgar la condena de 35 años que le imputó un juez de Bogotá por haber matado a Jimmy Bastidas luego de quemarlo vivo en un predio del barrio San Martín de Loba en San Cristóbal. La medida se reafirmó la tarde de este lunes cuando el togado aseguró que el señalado, quien hoy está prófugo de la justicia, debe ser capturado lo más pronto posible para así responder como debe ante la ley por homicidio agravado. Además, en la audiencia que tuvo lugar en Paloquemao se dejó claro que hubo una evidente negligencia debido a que no se había emitido la orden de captura en contra del agresor, aunque todas las pruebas estaban en su contra. A partir de ahora la vida de Suárez Correa cambió, tal y como a la familia de Bastidas, pues el primero pasará los últimos días de su vida encerrado tras las rejas (cuando lo agarren), mientras que la esposa y los hijos del fallecido no han pasado un solo día en el que no piensen en ese ser que lastimosamente los abandonó sin siquiera poder despedirse. “En este país no se puede esperar más, pero por lo menos él (José Antonio) fue condenado. Pero igual sigue siendo muy difícil todo esto, porque por más años que le metan a él nada va a ser suficiente para sanar el dolor”, dijo a Q’HUBO Lizeth, la viuda de Jimmy Bastidas. Condenado pero en libertad. Aunque pareciera que todo se trata de una confusión, lastimosamente la realidad de este caso es algo diferente a la de los demás, ya que aunque el homicida fue cobijado con una ejemplar condena aún sigue libre y como si nada. Q’HUBO, quien acompañó a los Bastidas desde el primer momento de este hecho que ocurrió el 25 de noviembre de 2016, pudo conocer que este sufrimiento de la familia por justicia se está presentando desde que José Antonio fuera detenido horas después de haber quemado a Jimmy. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

