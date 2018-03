25 años con la “fiebre” de actuar

El polifacético actor Jimmy Vásquez tiene el poder de hacer el papel que le pongan. Tanto así que el personaje de ‘Faber‘ le mereció el premio a mejor actor protagónico en los Premios India Catalina, entregados en la noche del pasado 3 de marzo. El actor habló con Q’HUBO y contó detalles de su carrera, sus facetas y sobre la actualidad de la actuación. ¿Cómo fue la experiencia en ‘La nocturna’ y cómo preparó el personaje de ‘Fáber’? He corrido con la suerte de hacer personajes que me han gustado mucho y contar con la complicidad de los dos dictores, quienes me permiten proponer y jugar, pues actuar es básicamente eso, porque conocen mi trabajo.

