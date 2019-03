18 años y medio de cárcel por robar en bus del SITP

Son pocas las veces en las que un juez decide emitir una condena ejemplarizante en Colombia por un delito que no atenta contra la vida de una persona, pero un caso bastante particular acaba de darse en Bogotá, donde dos jóvenes delincuentes de 20 años fueron condenados a pagar 18 años y 6 meses de cárcel por robar dos celulares en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). El hecho se remonta al 6 de diciembre de 2017, cuando los bandidos se subieron al vehículo de servicio público en compañía de dos cómplices menores de edad, y al encontrarse en la carrera 9 con calle 108, barrio Francisco Miranda de la localidad de Usaquén, amedrentaron a los veinte pasajeros y el conductor empleando cuchillos. Pero las cosas no les salieron como planeaban, pues en el bus azul se transportaba un integrante del Ejército y su presencia ocasionó que los cuatro bandidos decidieran abandonar su misión más pronto de lo previsto, por lo que solo alcanzaron a hurtar dos celulares y emprendieron la huida. Oportuna denuncia. Gracias a que las víctimas pidieron ayuda oportunamente, fueron escuchadas por las autoridades que se encontraban en la zona. Por medio de las descripciones que dieron los pasajeros comenzó la búsqueda de los ladrones en el sector, y prontamente dieron con su paradero. Fue así que la Policía detuvo a Jhon Fredy Penagos Gómez y a Jhonatan Yezid Rodeo Bedoya, además aprehendieron a los dos menores de edad. Todos pretendían escaparse en un taxi, pero justo en el momento en que iban a tomar camino el carro no les prendió, así que los uniformados los atraparon cuando empujaban el amarillo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

