12 puñaladas a taxista en medio de un hurto

Unos cuantos metros fueron los que alcanzó a caminar William Edilson Ospina, taxista de profesión, tras ser apuñalado en repetidas ocasiones, víctima de los delincuentes en la mañana del martes. El terrible ataque ocurrió en la carrera 80B con calle 11B bis del barrio Santa Catalina (localidad de Kennedy) y dejó a los residentes de la cuadra con los pelos de punta, pues según lo que comentan es que escucharon unos gritos, luego a unas personas correr y finalmente unas patrullas de la Policía. “Eso sucedió como a las 5:00 a.m. (del martes). Yo estaba en mi vivienda cuando empecé a escuchar que estaban agrediendo a una persona. La verdad sentí mucho miedo y preferí no salir a mirar. Pasadas unas horas, los vecinos me comentaron que habían atracado a un taxista y que lo habían herido en varias partes del cuerpo. Hasta mencionaron que los ladrones habían dejado al hombre amarrado, pero no sé si será cierto”, relató una residente que prefirió no revelar su identidad. Otra mujer del barrio nos aseguró que ella vio un taxi estacionado, de donde se bajaron unos sujetos y salieron corriendo. Minutos más tarde, salió el conductor del vehículo con su ropa totalmente ensangrentada y comenzó a caminar suplicando ayuda.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Eso sucedió como a las 5:00 a.m., ocurrió en la carrera 80B con calle 11B bis del barrio Santa Catalina, ropa totalmente ensangrentada, taxista de profesión, tras ser apuñalado en repetidas ocasiones, William Edilson Ospina